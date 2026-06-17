Ortigueira ultima su plan de seguridad de cara al Festival do Mundo Celta

Foto de familia de la Xunta Local de Seguridade celebrada este miércoles Subdelegación del Gobierno

La próxima edición del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, prevista entre el 9 y el 12 de julio, centró parte de la última Xunta Local de Seguridade celebrada este miércoles en la localidad. El encuentro, copresidido por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y el alcalde, Valentín Calvín, reunió a representantes de la Guardia Civil (también de Tráfico), la Policía Autonómica, la Policía Local, el GES de Ortigueira, Protección Civil, Renfe, la Demarcación de Costas y la Dirección Territorial de Medio Ambiente da Xunta, además de a la propia dirección del evento.

El objetivo de la reunión fue establecer las bases de coordinación de la cita, que multiplicará drásticamente la población del concello, pasando de sus 5.000 mil residentes a unos 120.000.

Abalde destacó los buenos indicadores de seguridad de la villa, con una tasa de criminalidad de 23 delitos por cada mil habitantes, muy inferior a la media provincial, gallega y estatal. “A coordinación entre administracións e o traballo das forzas e corpos de seguridade permiten que municipios como Ortigueira manteñan excelentes taxas”, aseveró el portavoz del Ejecutivo central en A Coruña.

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Durante el encuentro, los asistentes abordaron también los resultados del Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas, en el que se realizaron 22 actividades con la participación de 399 personas. “Constitúe unha ferramenta fundamental para formar á mocidade en valores de convivencia, prevención e uso responsable das novas tecnoloxías”, aseveró el subdelegado del Gobierno en la provincia. Además, la cita que acogió el consistorio ortigueirés sirvió también para abordar asuntos relacionados con actuaciones en materia de violencia de género. En este sentido, Abalde recordó que la localidad recibió 37.830 euros del Pacto de Estado desde 2018.