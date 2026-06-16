Últimas plazas del taller de fotografía de Galioart que documenta la singularidad del Festival de Ortigueira

Detalle una imagen recogida en el fanzine resultante del taller de 2024 Cedida

Poco antes de que Galioart imprima el tercer fotolibro producido con motivo del taller de fotografía documental de calle del año pasado, impartido por María Moldes, la asociación cultural tiene a punto una nueva convocatoria, que vendrá a cargo de la docente Ruth Montiel. Todavía quedan cinco de las 15 plazas ofertadas para esta convocatoria, que se presenta bajo el título de ‘Imágenes Etéreas’, y que se desarrollará desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, en el marco del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Alcanzando en este 2026 la novena edición, el taller viene desarrollando desde 2016 un proyecto colectivo que trata de trasladar una visión singular del evento a través del tiempo, con distintos enfoques como se puede constatar en el libro resultante de la pasada edición, titulado ‘Caníbal’. En este caso, la mayor parte de las imágenes fueron tomadas en la zona de acampada y están marcadas por un toque surrealista que desde la asociación conectan al imaginario suscitado por ‘Sirât’, que dejó “ganas de vivir las raves a pie de fiesta”.

El local del antiguo matadero volverá a ser la sede principal de esta formación, incluida en el programa del Festival Internacional do Mundo Celta. Este espacio constituye uno de los puntos fuertes de la propuesta, no solo por su localización próxima al escenario principal de los conciertos, sino también por la particularidad de recibir la formación con el mar bajo los pies y sumergir a los participantes en una atmósfera que recuerda a un laboratorio fotográfico, gracias a la tela roja que cubre la vista a la ribera.

Desde Galioart destacan además como otro de los elementos a tener en cuenta la accesibilidad para realizar fotografías en el Festival de Ortigueira, dando cuenta de que “los visitantes muestran cada vez más naturalidad a la hora de ser preguntados para ser retratados o ver a fotógrafos realizando su trabajo mientras ellos disfrutan de la fiesta”.

Ruth Montiel

La fotógrafa y diseñadora gráfica que impartirá el curso también tiene una extensa trayectoria como docente de talleres, algunos en España pero también en otros países como Perú y Argentina.

Con el título de ‘Imágenes Etéreas’, Ruth Montiel Arias propone acercarse a la imagen desde un sentido experiencial, de manera que el fotógrafo se convierte en protagonista en lugar de mero espectador.

Las personas interesadas podrán apuntarse al taller y solicitar información por el correo galioart.fotografia@gmail.com o el teléfono 652 659 387.