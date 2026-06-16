Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Foto documental de calle

Últimas plazas del taller de fotografía de Galioart que documenta la singularidad del Festival de Ortigueira

En esta novena edición, el curso será impartido por la fotógrafa y diseñadora gráfica Ruth Montiel Arias bajo el título de 'Imágenes Etéreas'

Redacción
16/06/2026 20:04
Detalle una imagen recogida en el fanzine resultante del taller de 2024
Detalle una imagen recogida en el fanzine resultante del taller de 2024
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Poco antes de que Galioart imprima el tercer fotolibro producido con motivo del taller de fotografía documental de calle del año pasado, impartido por María Moldes, la asociación cultural tiene a punto una nueva convocatoria, que vendrá a cargo de la docente Ruth Montiel. Todavía quedan cinco de las 15 plazas ofertadas para esta convocatoria, que se presenta bajo el título de ‘Imágenes Etéreas’, y que se desarrollará desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de julio, en el marco del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.

Alcanzando en este 2026 la novena edición, el taller viene desarrollando desde 2016 un proyecto colectivo que trata de trasladar una visión singular del evento a través del tiempo, con distintos enfoques como se puede constatar en el libro resultante de la pasada edición, titulado ‘Caníbal’. En este caso, la mayor parte de las imágenes fueron tomadas en la zona de acampada y están marcadas por un toque surrealista que desde la asociación conectan al imaginario suscitado por ‘Sirât’, que dejó “ganas de vivir las raves a pie de fiesta”.

El local del antiguo matadero volverá a ser la sede principal de esta formación, incluida en el programa del Festival Internacional do Mundo Celta. Este espacio constituye uno de los puntos fuertes de la propuesta, no solo por su localización próxima al escenario principal de los conciertos, sino también por la particularidad de recibir la formación con el mar bajo los pies y sumergir a los participantes en una atmósfera que recuerda a un laboratorio fotográfico, gracias a la tela roja que cubre la vista a la ribera.

Desde Galioart destacan además como otro de los elementos a tener en cuenta la accesibilidad para realizar fotografías en el Festival de Ortigueira, dando cuenta de que “los visitantes muestran cada vez más naturalidad a la hora de ser preguntados para ser retratados o ver a fotógrafos realizando su trabajo mientras ellos disfrutan de la fiesta”.

Ruth Montiel

La fotógrafa y diseñadora gráfica que impartirá el curso también tiene una extensa trayectoria como docente de talleres, algunos en España pero también en otros países como Perú y Argentina.

Con el título de ‘Imágenes Etéreas’, Ruth Montiel Arias propone acercarse a la imagen desde un sentido experiencial, de manera que el fotógrafo se convierte en protagonista en lugar de mero espectador.

Las personas interesadas podrán apuntarse al taller y solicitar información por el correo galioart.fotografia@gmail.com o el teléfono 652 659 387.

El taller de fotografía que captura la esencia del Festival de Ortigueira

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620