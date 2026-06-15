Veinte alumnos participan en el taller dual de empleo ‘Terras do Ortegal III’ en Ortigueira

Martina Aneiros, este lunes, en un momento de conversación en el aula Cedida

Arrancaba este lunes en Ortigueira el taller dual de empleo ‘Terras de Ortegal III’, en el que una veintena de alumnos y alumnas se formarán durante seis meses en la especialidad de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, pero también, como novedad en esta edición, lo harán en actividades auxiliares de viveros, jardines y centros de jardinería.

La delegada territorial de la Xunta de Galicia para las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, Martina Aneiros, visitó la nave municipal de formación ortigueiresa que está ubicada en el polígono industrial de A Rega-Cuíña para darle la bienvenida a los y las participantes en esta iniciativa, que cuenta con una ayuda de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de más de 454.000 euros, casi 42.500 más que en la pasada convocatoria.

Certificado

La responsable autonómica acudió acompañada de representantes municipales de los concellos de Ortigueira, Cariño, Cerdido y Mañón, presidiendo la comitiva el primer edil del municipio anfitrión, Valentín Calvín. Aneiros quiso destacar ante el alumnado que iniciativas como estas “reforzan a colaboración entre o goberno galego e os concellos en prol dun obxectivo común, como é impulsar o emprego”.

De este modo, recordó que, además de formarse y realizar trabajos de interés público, los participantes obtendrán un certificado de profesionalidad y tendrán la posibilidad de trabajar en una empresa del ámbito por un mínimo de tres meses una vez que concluyan con las clases. Además, la delegada insistió en el valor de enfocar este tipo de iniciativas de inserción laboral a las demandas del mercado de trabajo.