Ortigueira aprueba su primera relación de Puestos de Trabajo de la historia democrática del Ayuntamiento

Una sesión del pleno de Ortigueira EC

El Concello de Ortigueira ha aprobado su primera Relación de Puestos de Trabajo –RPT–, un documento organizativo con el que hasta el momento no contaba la institución.

El escrito fue aprobado en la mesa de negociación por amplia mayoría de los representantes de los trabajadores –CCOO, UGT y CIG–, la abstención de USTG y el voto en contra de USO.

Se cierra, de este modo, una de las asignaturas pendientes que más años llevaban por resolverse en el Concello ortigueirense.

Hasta ahora la estructura de personal del municipio se regía por criterios obsoletos que no se modificaban de manera integral desde el año 1978. Durante casi medio siglo, la ausencia de una RPT obligaba al Concello a funcionar en una situación de constante provisionalidad y parches organizativos. No contar con este instrumento básico de gestión de recursos humanos suponía, en la práctica, estar incumpliendo de manera sistemática la legislación estatal y autonómica en materia de empleo público, ya que la ley exige que los ayuntamientos detallen las funciones, requisitos y retribuciones de cada puesto de forma clara, algo que en Ortigueira se había postergado mandato tras mandato por la dificultad técnica y política que entraña el proceso.

Esta carencia histórica afectaba directamente al día a día de los empleados municipales y, por extensión, a la calidad de los servicios que se prestan a los vecinos. La aprobación de la RPT subsana estas deficiencias de raíz, ya que dota al Concello de un organigrama claro, que define qué hace cada profesional, qué titulación necesita y qué salario le corresponde de manera objetiva, eliminando cualquier espacio para la arbitrariedad.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, expresó su satisfacción tras el éxito de la negociación, destacando que “se trata de un logro colectivo y un punto de inflexión para el municipio”.

Insistió, además, en que “el gobierno local cumple con la que era una de nuestras promesas electorales más importantes de todo el mandato”, asumidas con los ciudadanos y con la plantilla municipal.

El alcalde agradeció su papel a los sindicatos mayoritarios y a los propios trabajadores municipales, que “han sabido entender que el beneficio general debía primar sobre cualquier interés particular”.

Calvín recordó que fueron meses de reuniones intensas, de mucho diálogo y de un esfuerzo técnico “brutal”, pero que el resultado demuestra que cuando hay voluntad de mejorar Ortigueira, los acuerdos se alcanzan”.

Valentín Calvín aludió también a lo que supone esta aprobación para el ciudadano: “unos trabajadores con mejores condiciones y una administración bien organizada se traducen directamente en una mejor atención al vecino”.

Pese al acuerdo sindical mayoritario, la formación que se opuso, USO, aludió a que, a su juicio, se han ignorado solicitudes respecto a factores esenciales de valoración y apuntan que se introducen variaciones de puntuación, niveles o retribuciones en determinados puestos sin una explicación técnica objetiva , lo que genera para ellos “dudas razonables”.