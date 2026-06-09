Gómez Besteiro exige a Rueda compromisos para la finalización de la VAC Costa Norte

Visita de Besteiro a Ortigueira este martes Cedida

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, estuvo este martes en Ortigueira para exigirle a la Xunta de Galicia que “estableza dunha vez un calendario” con el que se marque el final de la construcción de la Vía de Alta Capacidad (VAC) Costa Norte, que uniría Ferrol con A Mariña comunicando con la comarca de Ortegal.

“Abonda xa de maltratar a veciñanza”, añadió el también portavoz del grupo socialista en el Parlamento gallego, visitando el tramo ya puesto en marcha de la CG-1.3 en su conexión con la AC-101. Junto a él, asistieron el secretario provincial, Bernardo Fernández, y el diputado Aitor Bouza, además de regidores y ediles socialistas de los concellos afectados por la “paralización”.

Aseguró que en 2009, el gobierno bipartito del PSdeG-BNG inició esta infraestructura “clave para a mobilidade” del norte de las provincias de A Coruña y Lugo, siendo el primer trecho el de Ortigueira a Espasante.

Ocho kilómetros que “hoxe son os únicos que hai en servizo na comarca”. “Ano tras ano, os habitantes desta zona ven como a Xunta inclúe nos seus orzamentos unha partida para o proxecto e, ano tras ano, comproban que non se emprega nin un só euro en continuar as obras”, criticó.