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Ortigueira

Ortigueira ratifica su compromiso con Aspromor, con 45.000 euros

El convenio permitirá financiar diversos proyectos estratégicos de la entidad social

Redacción
08/06/2026 22:44
aspromor ortigueira
Representantes del Concello y de Aspromor en la firma del convenio
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El Concello de Ortigueira renovó con la Asociación Pro-Minusválidos del Ortegal (Aspromor) su convenio de colaboración, que supone una partida económica de 45.000 euros.

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, acompañado de la concejala de Hacienda, Isabel Rego, y la presidenta de la asociación, María Isabel Lozano, con la gerente de la entidad, Araceli Blanco.

La ayuda municipal permitirá financiar diversos proyectos estratégicos de la entidad social, como la adaptación y modernización general de las instalaciones o la optimización de la calidad de los servicios asistenciales que reciben los usuarios de la asociación.

Del mismo modo, está previsto llevar a cabo iniciativas enfocadas a la vida independiente en viviendas tuteladas, garantizando partidas para el transporte adaptado y el correcto mantenimiento de la flota de vehículos de la organización.

Por último, el convenio contempla un importante impulso a la inserción con una inversión específica en equipamiento y maquinaria para el taller prelaboral de reparación de envases de plástico, consolidando así el compromiso del municipio con la formación y la inclusión sociolabora

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