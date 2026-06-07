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Ortigueira

Ortigueira estrena nuevo mural que aúna la música y la tradición

Cristian F. Caruncho y Lidia Cao están detrás de esta obra que se une a la Ghaiteira realizada hace un año

Redacción
07/06/2026 22:43
ortigueira celebracion mural
Un momento de la inauguración de este domingo
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Vuelven a escucharse las gaitas en Ortigueira aun cuando todavía falta un mes para que comience el Festival Internacional do Mundo Celta. Son gaitas que más que sonar se perciben con la vista gracias al nuevo mural que este domingo se inauguró en la zona de A Preguiza, con música y con la presencia de sus autores, Cristian F. Caruncho y Lidia Cao.

mural ortigueira
Mural en Ortigueira

Los dos artistas de la ilustración y el muralismo –Caruncho es natural de Couzadoiro y autor de varios cómics ambientados en la comarca ortegana– han vuelto a demostrar que forman un binomio de lo más productivo.

En este caso, el viejo gaiteiro que enseña a la niña el arte de este instrumento salta del papel a la pared para poner de nuevo en valor la relación de este municipio con los sones populares.

La nueva obra de Caruncho y Cao sirve así de estela a la realizada en 2025, la ‘Ghaiteira’, creada con motivo de la conmemoración del quincuagésimo aniversario de la Banda de Gaitas de Ortigueira, y que está a punto de cumplir un año y celebrarlo, de este modo, con una nueva ‘secuela’.

Nuevo mural en Ortigueira
Los autores de los murales

Los dos murales de gran formato y todos ellos con la tradición musical como protagonista completan la primera gran obra realizada por este tándem, ‘Saínza, a Punkiereteira’, que pandereta en mano da la bienvenida a la villa de Ortigueira, recordando al forastero que se introduce en un concello en el que la música tradicional es un valor en alza.

Zona de ocio

Este nuevo mural fue festejado ayer con los autores, los vecinos y vecinas y también por el alcalde, Valentín Calvín, que resaltó que se trata de una obra “que une memoria, experiencia e creatividade entre distintas xeracións, un proxecto que simboliza o valor de compartir a nosa historia e cultura”.

El alcalde en la zona de ocio del puerto
El alcalde en la zona de ocio del puerto
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La inauguración del mural se completó con otra nueva propuesta en la villa, ya que se instaló en la zona del puerto un área lúdico-recreativa para el ocio y disfrute de los vecinos y visitantes con mesas y sillas para “poñer en valor a contorna portuaria e a crear oportunidades para gozar dun enclave privilexiado”, explicó Calvín.

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