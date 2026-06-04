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Ortigueira

El Xeoparque Cabo Ortegal inicia su III Semana dos Parques Europeos con una conferencia

La investigadora Loli Rubido explicará con detalle curiosidades sobre las rocas más antiguas de la península, ubicadas en los islotes de Os Aguillóns.

Redacción
04/06/2026 20:15
Foto de familia en la visita al territorio reconocido por la Unesco
Foto de familia en la visita al territorio reconocido por la Unesco
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La programación continuará este viernes con una nueva propuesta. En esta ocasión, se trata de ‘As pedras sagradas no Xeoparque Cabo Ortegal’, una conferencia de la investigadora local Loli Rubido, en la que explicará detalladamente todas las curiosidades que rodean a las rocas más antiguas de la península y las cuartas del mundo, ubicadas en los islotes de Os Aguillóns. La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en el Teatro da Beneficencia.

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