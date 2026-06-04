El Xeoparque Cabo Ortegal inicia su III Semana dos Parques Europeos con una conferencia

Foto de familia en la visita al territorio reconocido por la Unesco Cedida

La programación continuará este viernes con una nueva propuesta. En esta ocasión, se trata de ‘As pedras sagradas no Xeoparque Cabo Ortegal’, una conferencia de la investigadora local Loli Rubido, en la que explicará detalladamente todas las curiosidades que rodean a las rocas más antiguas de la península y las cuartas del mundo, ubicadas en los islotes de Os Aguillóns. La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en el Teatro da Beneficencia.