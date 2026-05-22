El Runas avanza tres grupos que sonarán en el Festival de Ortigueira 2026

Una de las noches de música en el escenario principal del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira David Bermejo

Ya hay finalistas del Concurso Runas, que posibilitará subir al escenario Estrella Galicia a tres proyectos de raíz atlántica, bretona y gallega al escenario principal del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira 2026. Respectivamente, JDC, Aérokorda y Leni Pérez & Sekadra son los tres afortunados de la edición, que no solo destacó por haber superado los 100.000 votos, una de las mayores cifras de los últimos años, sino también por haber coincidido la decisión del público con la del jurado profesional.

La selección se realizó mediante un sistema de cinco votos, de los que uno procedía de la preferencia popular, que acumuló miles de votos durante las semanas que abarcó este proceso abierto en línea. Las cuatro puntuaciones restantes vinieron de la mano de un jurado profesional elegido por la organización del evento, que se celebrará entre el 8 y 12 de julio.

Este equipo de evaluación, que atendió a la relación de cada candidatura con la filosofía y tradición musical del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, estuvo integrado por una representante del departamento de comunicación del evento; la periodista y editora de la revista ‘Rebelico’, Eva Fernández; en representación de la Escola de Gaitas, Pablo Martínez, y el técnico de Cultura del Concello, Manel López.

La actuación de los tres proyectos finalistas tendrá lugar el jueves 9 de julio en el escenario principal, donde un nuevo jurado seleccionará al grupo ganador, que volverá a actuar en el mismo espacio en la edición de 2027, dentro de la programación ordinaria del gran evento de Ortigueira. Además, el elegido asistirá al Festival Internacional Sierra Celta, en el marco de las Jornadas Medievales de Cortegana, en Huelva.

Selección

Jesús del Castillo lidera JDC, una agrupación de Madrid que ya resultó victoriosa en el Runas de 2022, volviendo ahora al concurso con una propuesta renovada, que se distingue por su fuerza instrumental y la personalidad de sus temas de composición propia.

Aérokorda llegará desde Bélgica para presentar un proyecto caracterizado por mezclar músicas atlánticas y folk contemporáneo, añadiendo notas bretonas y europeas en sus conciertos en directo, que destacan por su dinamismo y espíritu de fiesta.

Por su parte, la pandeireteira Leni Pérez y el dúo galego-brasileiro Sekadra se unen en esta edición del Concurso Runas para proponer una fusión de la música tradicional de Galicia con nuevas sonoridades del folk, resultando en un reflejo de su perspectiva actualizada , que al mismo tiempo se mantiene conectado a sus raíces.