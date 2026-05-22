Costas aprueba el proyecto para restaurar las marismas de Mera, en Ortigueira

El proyecto contará con una inversión superior a los seis millones de euros Costas de Galicia

El Boletín Oficial del estado (BOE) recogió en su edición de este jueves 21 de mayo el anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia –dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico– sobre la aprobación definitiva del proyecto ‘Restauración de las marismas de la ensenada de Mera en la ría de Ortigueira’.

Cabe recordar que esta actuación fue anunciada por el Gobierno a principios de 2023 y pretende devolver a su estado natural unas 60 hectáreas deterioradas a consecuencia de concesiones y autorizaciones en el pasado, que alteraron la morfología y los regímenes naturales de la ciénaga .

Antecedentes

Tal y como figura en la memoria descriptiva, las causas de este deterioro se remontan a 1984, cuando la Xunta autorizó un establecimiento de acuicultura marina para peces y moluscos –principalmente para el cultivo de berberecho, almeja, ostra, lenguado, rodaballo y robaliza– en San Adrián da Veiga, en Ortigueira. Para ello se construyeron diques de escollera, un terraplén interior, cinco compuertas de hormigón y una red de canales dragados, que interrumpieron el ciclo mareal natural y terminaron por degradar la marisma.

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La concesión caducó en 2020 y las instalaciones, que deberían haber sido desmontadas y demolidas, quedaron abandonadas y en pie. El proyecto pone el foco en el altísimo valor del humedal, inscrito en el Convenio Ramsar, designado como zona ZEPA y ZEC (Red Natura), siendo refugio para más de 60 especies de aves acuáticas invernantes –con más de 18.900 ejemplares censados entre 2019 y 2023–.

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Tras un estudio de tres alternativas diferentes, la solución escogida por Costas de Galicia para recuperar las marismas de la ensenada de Mera supondrá, a grandes rasgos, el desbroce de 64.000 metros cuadrados de superficie, la eliminación de cinco especies de flora invasoras, la retirada de 48.300 metros cúbicos de tierras y escolleras, la demolición de cuatro compuertas de hormigón, la instalación de barreras de turbidez para proteger la zostera marina y la construcción de una senda peatonal de 1.020 metros, con un observatorio de aves de madera.

La inversión del Gobierno superará los 6,6 millones de euros y el plazo estimado para la ejecución de los trabajos asciende a diez meses.

Según lo publicado en el BOE, las administraciones públicas disponen ahora de un plazo de dos meses para interponer un recurso.