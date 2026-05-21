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Feria de artesanía

Llamamiento a los puestos de artesanía que deseen instalarse en el Festival de Ortigueira 2026

Las personas físicas o jurídicas podrán solicitar su plaza, presencialmente o en línea, para ofrecer sus productos entre el 8 y 12 de julio

Redacción
21/05/2026 18:23
Uno de los puestos de artesanía que ya pasaron por el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira
Uno de los puestos de artesanía que ya pasaron por el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira
Cedida
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El Concello de Ortigueira publica las bases para la adjudicación de casetas y espacios públicos de la localidad para aquellas personas, físicas o jurídicas, que deseen ofrecer sus creaciones en el Festival Internacional do Mundo Celta, que este año se celebrará entre el 8 y 12 de julio. El plazo para presentar solicitudes terminará el 3 de junio, presencialmente a través del registro general o de la sede electrónica municipal.

La tradicional feria de artesanía regresará una edición más a este evento, cuya organización trata de seguir apoyando a sus productores, así como impulsando la economía local y la promoción de este tipo de bienes, considerando producto artesanal el derivado de una actividad económica que implique crear, producir, restaurar o reparar objetos con valor artístico o popular.

Los participantes tendrán que abonar una tasa por ocupación de la vía pública en función de los metros cuadrados que utilice (ordenanza fiscal 15 del Concello), aunque se recomienda consultar directamente para conocer los importes exactos. Se habilitarán 50 puestos, valorando criterios como la pertenencia a asociaciones de artesanos, la adhesión a Artesanía de Galicia, la creación exclusiva de instrumentos musicales tradicionales y superar los cinco años de ejercicio profesional acreditado en el sector.

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