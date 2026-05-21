El coro y la orquesta del IES Ortigueira presentan ‘A música sae das aulas’

La cita tendrá lugar desde las 19.30 horas, con entrada gratuita Cedida

El coro y la orquesta ORFF del centro educativo IES de Ortigueira, dirigidos por José Antonio Mato, ofrecerán este sábado un concierto en el Teatro de Beneficencia.

Bajo el título de ‘A música que sae das aulas’, los jóvenes ofrecerán a los presentes –con entrada gratuita hasta completar aforo– un recital desde las siete y media de la tarde.