Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

El coro y la orquesta del IES Ortigueira presentan ‘A música sae das aulas’

La cita tendrá lugar el sábado en el Teatro de Beneficencia, con entrada libre

Redacción
21/05/2026 18:19
La cita tendrá lugar desde las 19.30 horas, con entrada gratuita
La cita tendrá lugar desde las 19.30 horas, con entrada gratuita
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El coro y la orquesta ORFF del centro educativo IES de Ortigueira, dirigidos por José Antonio Mato, ofrecerán este sábado un concierto en el Teatro de Beneficencia.

Bajo el título de ‘A música que sae das aulas’, los jóvenes ofrecerán a los presentes –con entrada gratuita hasta completar aforo– un recital desde las siete y media de la tarde.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620