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Ortigueira

El público de Galiciencia premia el trabajo científico del alumnado del IES de Ortigueira

El diseño de una caja inteligente para transportar restos arqueológicos fue el trabajo más popular del certamen

Redacción
15/05/2026 22:17
Premio IES Ortigueira
Los alumnos Elián Martínez y Pablo Pita fueron premiados por el público
Cedida
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La 21ª edición de la feria científica Galiciencia, promovida por el Parque Tecnolóxico de Galicia –Tecnópole– en colaboración con la Consellería de Economía e Industria, se clausuró ayer con la entrega de premios, tras una selección previa de 50 propuestas del total de 104 proyectos elegidos previamente.

El medio centenar de iniciativas científicas fue expuesta en la feria estos días y de ahí han salido los ganadores del certamen, que valora el talento innovador y emprendedor.

Además de los tres primeros premios –alumnado del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Vigo, IES Ponte Caldelas y Miraflores de O Pereiro de Aguiar–, se concedieron galardones en otras categorías, pero el más popular, el que más ha gustado al público que ha participado “online” ha recaído en la propuesta de los alumnos participantes del IES de Ortigueira.

Así, Elián Martínez y Pablo Pita diseñaron y construyeron una caja inteligente para transportar, en condiciones óptimas de temperatura y humedad, los restos que aparecen en los yacimientos arqueológicos, con el fin de facilitar y proteger el trabajo de los arqueólogos.

Premio “máis innovador” para o alumnado do IES de Ortigueira na feira científica Galiciencia

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Los premiados explicaron que “o noso sistema permite controlar en todo momento estas dúas magnitudes. Ademais, é posible obter as coordenadas da caixa para proceder ao seu almacenamento en museos” .

Los tres premios absolutos del certamen fueron para Daniela García y Eila Lago, alumnas del Colegio Salesiano María Auxiliadora de Vigo; Héctor Abal y Andrés Fentanes, del IES Ponte Caldelas; e Iker Solveira y Candela Blanco, del Colegio Miraflores de O Pereiro de Aguiar.

También hubo galardones para el proyecto más innovador, el femenino, el método científico, la mejor comunicación, el mejor proyecto de ciberseguridad, y hasta uno especial para un alumno de Barcelona.

Todos pueden verse en la web www.galiciencia.gal.

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