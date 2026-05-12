Clausura en Ortigueira de la 6ª edición de la Universidad Sénior

El grupo participante en esta sexta edición de la Universidad Sénior Cedida

El alumnado de la Universidad Sénior de Ortigueira celebró en el Teatro da Beneficencia el acto de clausura de una nueva edición, la sexta, que contó con 40 participantes, cubriendo así la totalidad de las plazas ofertadas –50– y concluyendo una cuarentena con éxito el programa docente, al asistir regularmente a las sesiones que se celebraron los lunes y martes en el propio teatro.

El acto estuvo presidio por la concejala de Cultura ortigueirense, Ana Cartelle, que valoró la alta participación y fue la encargada –acompañada de Matilde García, directora del programa y Susana Iglesias, subdirectora–, de la entrega de títulos a los discentes.

Durante su intervención, la edila destacó que la relevancia del programa “para favorecer la actualización de conocimientos entre las personas mayores de 50 años, así como la gran familia que aquí se ha formado”.

El acto contó con la ponencia del profesor Salvador Fojón Polanco, que profundizó en las causas y las posibles soluciones ante el desafío global del cambio climático. Con esta charla se cerró el bloque dedicado a las Ciencias de la Vida y de la Salud, que contó durante el mes de mayo con la participación de Casto Rivadulla Fernández, que abordó el tema del cerebro y la memoria, y de Esther Fernández Fernández, que trató los procesos de evolución y extinción.

Durante estos meses de formación, el programa ofreció una visión multidisciplinar que comenzó con el módulo de Humanidades y Ciencias Sociales, en el que pudieron reflexionar sobre la realidad de China con Iván Nieto Cerdeiriña; analizar el arte de vanguardia, de la mano de Fernando Agrasar Quiroga; y debatir sobre los mitos de la justicia penal con Eva María Souto García y J. Antonio Ramos Vázquez.

Las Ciencias de la Tierra y la Tecnología tuvieron también su espacio formativo, con Miriam Timiraos Díaz, que expuso los retos de la gestión digital del agua; Socorro Castro García, que analizó el futuro del hidrógeno en el transporte; y José Antonio Cortés Vázquez, que puso el foco en el papel de la ciudadanía ante la transición ecológica.