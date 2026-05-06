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Abierta la convocatoria para los puestos de restauración del Festival de Ortigueira 2026

Este año vuelven a establecerse tres zonas para operar, entre el 8 y 12 de julio

Redacción
06/05/2026 18:11
Una de las foodtrucks del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira
Una de las foodtrucks del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira
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Los puestos de restauración ambulante, como por ejemplo los gastro-buses o foodtrucks, que deseen ofrecer sus servicios en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ya pueden formalizar su solicitud (por Registro en el Concello o Sede Electrónica), como máximo, hasta el jueves 21. El evento ofrece un máximo de 12 autorizaciones que podrán operar, desde el miércoles 8 y hasta el domingo 12 de julio, en tres zonas.

Este año vuelven a elegirse las localizaciones habituales. En primer lugar, la Alameda, con un total de 9 licencias, repartidas en 7 ordinarias y 2 reservadas para propuestas específicas como las opciones veganas, vegetarianas, sin gluten o sin alérgenos. Además, se establecerán dos permisos sin restricción para una segunda área, en la avenida Juan Luís Pía Martínez, y uno para la tercera, localizada en la rotonda de San Martiño.

Desde el comité organizador se trata de garantizar una oferta gastronómica que concuerde con la filosofía del festival, sea variada y de calidad, al mismo tiempo que se impulsa en particular la economía local. Así, en el caso de que las solicitudes superen las licencias ofertadas, se valorará el uso de productos de kilómetro 0 o ecológicos, la variedad y calidad del menú, la estética del vehículo, la disponibilidad de medios de pago digitales y el tamaño de la empresa.

Los puestos ocuparán un máximo de 6x3 metros (18 m2) y el horario autorizado será de 12.00 a 13.00, ampliándose hasta una hora tras los conciertos. Se pueden consultar más detalles en la web del festival.

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