El Runas del Festival do Mundo Celta de Ortigueira elige a los diez grupos de los que saldrán los tres finalistas

Xara tras su actuación en el Concurso Runas 2025 | Cedida

El Comité Organizador del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ha dado a conocer a los diez grupos semifinalistas del certamen Runas y abre las votaciones online para elegir a los tres finalistas que se subirán al escenario el jueves 9 de julio.

En esta nueva edición se han analizado cerca de una veintena de propuestas llegadas desde distintas partes del mundo, incluyendo Bélgica, Portugal y diversos puntos de España como Madrid, Asturias y Cantabria, además de una destacada presencia de grupos procedentes de Galicia.

En esta primera fase de selección, correspondiente a la elección de semifinalistas, se han valorado aspectos como la calidad interpretativa, la creatividad y solidez de las propuestas, la originalidad del repertorio presentado y su conexión con la identidad artística y sonora que define al Festival y así los 10 grupos que aspiran a llegar a la final del Concurso Runas 2026 son: JDC, de Madrid, Aérokorda, de Bélgica, Leni Pérez & Sekadra, D´Súpeto, Maianas, Nimbos, Brixela y Guezos, de Galicia, Juan Saiz-Tañedor, de Cantabria, Trevo de Cordas, de Portugal.

La segunda fase del concurso arranca con las votaciones online, en la que cada persona podrá escuchar la propuesta de cada formación y votar diariamente por hasta tres favoritos en www.festivaldeortigueira.com/runas hasta el miércoles 19 de mayo a las 14.00 horas.

El resultado obtenido en las votaciones online se sumará a los votos emitidos por el jurado profesional, seleccionado por el Comité Organizador y formado por personas experimentadas de la música tradicional gallega, la crítica musical, la comunicación y por personal del departamento de Cultura del Concello de Ortigueira.

Los tres grupos finalistas serán anunciados en las redes sociales y en la web del Festival, entre el 19 y el 22 de mayo. Éstos actuarán el 9 de julio en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que se celebrará del 8 al 12 de julio de 2026.

De su actuación en Ortigueira saldrá el ganador que no sólo repetirá en el cartel del 2027, sino que además participará en las Jornadas Medievales del Ayuntamiento de Cortegana (Huelva) en el mes de agosto del 2026.