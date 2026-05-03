Ortigueira abre el plazo de preinscripción para el programa 'Amorzos na escola'

Con esta acción el Concello pretende mejorar las condiciones de conciliación de sus vecinos Jorge Meis

El Concello de Ortigueira anunció la apertura del plazo de preinscripción para una nueva edición del servicio ‘Almorzos na Escola’, destinado exclusivamente a los niños y niñas escolarizados en el CEIP José María Lage para el próximo curso académico.

Se trata de una apuesta por la educación en igualdad que facilita además la conciliación familiar y laboral del vecindario de la villa.

Informan desde el Consistorio local que el plazo para reservar plaza finaliza el próximo 15 de mayo. Además, indican que el trámite deberán realizarse de forma presencial en el Registro Municipal, ubicado en la Plaza Isabel II.

Esta propuesta educativa se desarrollará de lunes a viernes en horario de 07.30 a 09.30 horas, proporcionando una solución eficaz para aquellas familias que por cuestiones laborales o diversas deban dejar a sus hijos en el centro escolar antes del horario lectivo.

Recuerdan desde el Concello que durante el tiempo que empiezan las clases el alumnado participante no solo recibirá su desayuno, sino que también participará en diversas actividades centradas en el aprendizaje de hábitos de vida saludables y el fomento de cuestiones como la corresponsabilidad.

Con el fin de adaptarse a las necesidades específicas de cada hogar, el servicio mantiene sus tres modalidades de asistencia, que incluyen la opción diaria con almuerzo o sin almuerzo y la posibilidad de acudir en días sueltos con servicio de comida incluido. Más información sobre este programa, en el Centro Social ortigueirés o en el teléfono 981 402 542.