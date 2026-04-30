Ortigueira recibe el ‘privilexio rodado’ de Alfonso X por el que se nombró villa

Presentación del 'privilexio rodado' en Ortigueira. Xunta

El ‘privilexio rodado’ de Alfonso X, que data de 1255, otorgó al concello de Ortigueira su carta foral, conocida como Foro de Benavente, por el que se le concede el nombramiento de villa real bajo dependencia directa del monarca y el derecho a puerto. La confirmación de estos documentos llegó siglos más tarde, en 1405, con Enrique III, por lo que se confirman estos privilegios.

Así las cosas, la desde entonces villa portuaria festejó ayer el acto de entrega de este pergamino por parte del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Cultura, José López Campos y como resultado del convenio comodato firmado con la Fundación Pública Galega Camilo José Cela. Los representantes de este organismo y la corporación municipal celebraron así este hito dentro de la historia del municipio.

La ceremonia se inició en el Teatro de Beneficencia, donde los documentos fueron presentados ante la audiencia antes de su traslado definitivo a la Casa del Concello.

Tras la firma en el libro de invitados por parte de las autoridades, el ‘privilexio rodado’ fue instalado en el salón de sesiones, el lugar de honor donde permanecerá expuesto.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó en el transcurso del acto la importancia de preservar y divulgar el patrimonio cultural y documental como parte fundamental de la identidad de Galicia.

Rueda valoró “a xenerosidade” con la que la Fundación Camilo José Cela, que pertenece al sector público autonómico, acordó ceder estos dos documentos al Concello de Ortigueira, dando respuesta así a una petición histórica de la que “todos os vecinos teñen que sentirse orgullosos”, un hecho “lóxico e lexítimo” que ayuda a divulgar un patrimonio de gran valor, tanto para a villa como para toda Galicia.

Tal y como explicó el presidente, esta iniciativa se encuadra en la apuesta del ejecutivo por recuperar y cuidar nuestra “potencia cultural” y el patrimonio propio, como se refleja , dijo, en los 30 millones de euros que se destinarán este año a bibliotecas y museos, o los 22 millones de euros que se invertirán en la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural.

En esta línea, el titular del ejecutivo gallego reivindicó que “se por algo se nos coñece no mundo é pola nosa identidade” y subrayó que “a imaxe de Galicia explícase concello a concello”, a través de su historia.

Además, adelantó que la cultura y tradición gallegas serán un elemento central de cara a la celebración el próximo Xacobeo 2027, el “gran ano de expoñernos ao mundo”.

Por su parte, el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, se mostró profundamente emocionado durante el acto y destacó que este día representa “el cumplimiento de un compromiso con la memoria de todos los vecinos y vecinas”.

El regidor afirmó que recuperar el documento fundacional de la villa es un acto de “justicia histórica que devuelve a Ortigueira una parte esencial de su identidad”. Asimismo, Calvín valoró la colaboración entre instituciones para hacer realidad este acto histórico.