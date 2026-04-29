Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Renovación del puerto deportivo de Ortigueira con doce nuevas torretas de suministro

Darán servicio a las 130 plazas de las que dispone el muelle

Redacción
29/04/2026 21:51
La inversión ascendió a 15.000 euros
La inversión ascendió a 15.000 euros
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de Ortigueira culminó estos días los trabajos de mejora en el puerto deportivo, en donde Portos de Galicia ha instalado 12 nuevas torretas de suministro de agua y electricidad que darán servicio a 130 plazas de embarcaciones de recreo.

El alcalde, Valentín Calvín, aseguró sobre estos trabajos que “son una muestra del compromiso institucional por mantener unas instalaciones de primer nivel que no solamente benefician a los vecinos, sino que también potencian el atractivo turístico y naútico de la villa”. La inversión total por parte del organismo dependiente de la Xunta en esta actuación, “una demanda trasladada por el propio Concello”, remarcó Calvín, ascendió a 15.000 euros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La inversión ascendió a 15.000 euros

Renovación del puerto deportivo de Ortigueira con doce nuevas torretas de suministro
Redacción
Vistas a la villa de Ortigueira

Regresa a Ortigueira, casi un siglo después, el ‘Privilexio Rodado de Alfonso X El Sabio’
Redacción
‘Maria Magdalene’ es su último lanzamiento discográfico

Las voces del Siglo de Oro renacen en el concierto de Qvinta Essençia en Ortigueira
Redacción
Foto dos mellores lectores da biblioteca municipal de Neda, coas concelleiras de Cultura e Sanidade

A biblioteca de Neda, á que só gaña Ortigueira en préstamos, premia aos lectores insaciables
Redacción