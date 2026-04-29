Renovación del puerto deportivo de Ortigueira con doce nuevas torretas de suministro

La inversión ascendió a 15.000 euros Concello

El Ayuntamiento de Ortigueira culminó estos días los trabajos de mejora en el puerto deportivo, en donde Portos de Galicia ha instalado 12 nuevas torretas de suministro de agua y electricidad que darán servicio a 130 plazas de embarcaciones de recreo.

El alcalde, Valentín Calvín, aseguró sobre estos trabajos que “son una muestra del compromiso institucional por mantener unas instalaciones de primer nivel que no solamente benefician a los vecinos, sino que también potencian el atractivo turístico y naútico de la villa”. La inversión total por parte del organismo dependiente de la Xunta en esta actuación, “una demanda trasladada por el propio Concello”, remarcó Calvín, ascendió a 15.000 euros.