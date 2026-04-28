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Ortigueira

Regresa a Ortigueira, casi un siglo después, el ‘Privilexio Rodado de Alfonso X El Sabio’

El teatro de Beneficencia acogerá el jueves un acto, con la presencia de Alfonso Rueda

Redacción
28/04/2026 21:52
Vistas a la villa de Ortigueira
Vistas a la villa de Ortigueira
Jorge Meis
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El teatro de Beneficencia acogerá el jueves una “jornada histórica” en la que el ‘Privilexio Rodado de Alfonso X El Sabio’ –y la posterior confirmación de Enrique III de Castilla– regresarán a la localidad después de haber sido robados del archivo municipal en el siglo XIX –localizados en Madrid, en la década de los 70, por Camilo José Cela–.

“Es un honor inmenso dar la bienvenida a casa a estos documentos, que son el acta de nacimiento de la villa y un símbolo de orgullo de todo un pueblo”, aseveró el alcalde, Valentín Calvín, explicando que ambos serán presentados en dicho acto, que contará con la asistencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, antes de ser trasladados a la que será su ubicación definitiva: el salón de sesiones de la casa consistorial.

Desde el ejecutivo inciden en que para que fuese posible su exposición pública, el Ayuntamiento “ha implementado rigurosas medidas de conservación técnica y científica, controlando estrictamente la iluminación, la humedad y la temperatura para proteger la integridad del pergamino”.

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