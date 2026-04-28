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Música antigua

Las voces del Siglo de Oro renacen en el concierto de Qvinta Essençia en Ortigueira

El Teatro da Beneficencia acoge al prestigioso grupo valenciano que presenta ‘El sentir de mi sentido’

Redacción
28/04/2026 20:01
‘Maria Magdalene’ es su último lanzamiento discográfico
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Bajo el título de ‘El sentir de mi sentido’ se presentará este viernes 1 de mayo, a las 20.30 horas, en el histórico Teatro da Beneficencia de Ortigueira, un espectáculo que revive la música del Siglo de Oro. La prestigiosa agrupación vocal Qvinta Essençia se ocupará de dar forma a este concierto, en el que el público podrá reconocer versos de Garcilaso de la Vega, Juan Boscán y Lope de Vega, adquiriendo una nueva dimensión con las composiciones de Francisco Guerrero o Cristóbal de Morales, entre otros.

El repertorio lírico polifónico que presentarán en este encuentro se centra en la producción artística española del siglo XVI, tanto de los grandes poetas como de los maestros de la composición renacentistas, aunque el conjunto es especialista en la interpretación de la música desde este momento hasta el XVIII.

Componen el cuarteto Èlia Casanova (soprano), Hugo Bolívar (alto), Albert Riera (tenor) y Pablo Acosta (bajo).

Es un privilegio para Ortigueira contar con una formación de la talla de Qvinta Essençia, cuyo trabajo no solo destaca por su calidad técnica y sonora, sino también por una labor de investigación y recuperación patrimonial que nos permite redescubrir nuestras raíces”, destacó la concelleira de Cultura, Ana Cartelle, recordando además que la oferta de este tipo de actuaciones trata de “democratizar el acceso a la música antigua”.

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