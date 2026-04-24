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Concierto

Abraham Cupeiro lleva su concierto en el que usa más de 100 instrumentos a la iglesia de San Xoán de Espasante

El importe íntegro de la entrada se destinará a la restauración del campanario

Redacción
24/04/2026 12:35
Abraham Cupeiro, el año pasado, en concierto en el Auditorio de Ferrol
Abraham Cupeiro, el año pasado, en concierto en el Auditorio de Ferrol
Daniel Alexandre
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El músico y musicólogo de Sarria internacionalmente conocido por su labor en la recuperación de instrumentos antiguos, Abraham Cupeiro, llevará su concierto ‘Resoando no pasado’, en el que utiliza más de 100 tipologías, a la iglesia de San Xoán de Espasante, en el concello de Ortigueira.

La actuación tendrá lugar este sábado 25, a partir de las 19.00 horas, y el importe íntegro de la entrada (20 euros) se destinará a la restauración del campanario del templo.

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