Abraham Cupeiro lleva su concierto en el que usa más de 100 instrumentos a la iglesia de San Xoán de Espasante

Abraham Cupeiro, el año pasado, en concierto en el Auditorio de Ferrol Daniel Alexandre

El músico y musicólogo de Sarria internacionalmente conocido por su labor en la recuperación de instrumentos antiguos, Abraham Cupeiro, llevará su concierto ‘Resoando no pasado’, en el que utiliza más de 100 tipologías, a la iglesia de San Xoán de Espasante, en el concello de Ortigueira.

La actuación tendrá lugar este sábado 25, a partir de las 19.00 horas, y el importe íntegro de la entrada (20 euros) se destinará a la restauración del campanario del templo.