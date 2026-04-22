El PSOE reclamará en el Parlamento más personal para la Oficina Rural de Ortigueira

El diputado socialista Aitor Bouza, en una imagen de archivo Cedida

El PSdeG llevará a la Cámara gallega una proposición no de ley para exigir a la Xunta “medidas inmediatas” que garanticen el correcto funcionamiento de la Oficina Rural Comarcal de Ortigueira, “un servizo esencial para o sector primario e para a atención directa á veciñanza”, remarca la formación.

El PSOE denuncia que las instalaciones padecen, actualmente, “unha carencia preocupante de persoal e recursos”, provocando esta falta de medios “dificultades reais para prestar un servizo axeitado”.

La iniciativa socialista advierte, además, de la existencia de plazas vacías sin cobertura y de la falta de incentivos para el personal destinado a estas zonas rurales, una situación que “está a agravar a desigualdade territorial”.

Por todo ello, exigen al gobierno autonómico que se refuercen “de maneira inmediata” y con carácter estructural todos los puestos vacantes, “garantindo unha dotación suficiente e estable que pemita ofrecer unha atención digna á cidadanía e ao sector primario da comarca”.

Por último, el PSdeG-PSOE hace hincapié en que comarcas como Ortegal “precisan de máis compromiso institucional e menos abandono, apostando por servizos públicos fortes que fixen poboación”.