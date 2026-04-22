El PSOE reclamará en el Parlamento más personal para la Oficina Rural de Ortigueira
La formación advierte de que se trata de un servicio "esencial" para el sector primario de la comarca
El PSdeG llevará a la Cámara gallega una proposición no de ley para exigir a la Xunta “medidas inmediatas” que garanticen el correcto funcionamiento de la Oficina Rural Comarcal de Ortigueira, “un servizo esencial para o sector primario e para a atención directa á veciñanza”, remarca la formación.
El PSOE denuncia que las instalaciones padecen, actualmente, “unha carencia preocupante de persoal e recursos”, provocando esta falta de medios “dificultades reais para prestar un servizo axeitado”.
La iniciativa socialista advierte, además, de la existencia de plazas vacías sin cobertura y de la falta de incentivos para el personal destinado a estas zonas rurales, una situación que “está a agravar a desigualdade territorial”.
Por todo ello, exigen al gobierno autonómico que se refuercen “de maneira inmediata” y con carácter estructural todos los puestos vacantes, “garantindo unha dotación suficiente e estable que pemita ofrecer unha atención digna á cidadanía e ao sector primario da comarca”.
Por último, el PSdeG-PSOE hace hincapié en que comarcas como Ortegal “precisan de máis compromiso institucional e menos abandono, apostando por servizos públicos fortes que fixen poboación”.