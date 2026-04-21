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Ortigueira

La Xunta apoya los espacios culturales con una nueva convocatoria de ayudas

Están dirigidas a entidades locales, que pueden recibir una subvención máxima de 30.000 euros por Concello

Redacción
21/04/2026 21:55
Un momento de la visita de Aneiros a Ortigueira
Un momento de la visita de Aneiros a Ortigueira
Xunta
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Los concellos de la comarca se verán beneficiados este año nuevamente de las ayudas que se aportan a la actividad cultural con una nueva convocatoria de subvenciones para el avance y equipamiento de instalaciones culturales

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, visitó la Biblioteca Municipal de Ortigueira, beneficiaria de estas subvenciones el pasado año y recordó que el plazo de solicitud de la actual convocatoria está abierto hasta el 30 de abril.

Acompañada del alcalde del municipio, Valentín Calvín, y el director territorial de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, Aneiros recordó que a través de esta orden dotada de 500.000 euros de presupuesto, el ejecutivo autonómico, “ve na mellora dos locais municipais e do seu equipamento unha forma de impulsar a actividade cultural, contribuíndo tamén á súa redistribución e ao desenvolvemento de actividades deste eido nas zonas menos poboadas, onde os seus veciños teñan tamén a oportunidade de acceder á cultura”,

Estas subvenciones contemplan una ayuda máxima de 30.000 euros por concello, que podrá ascender a 35.000 euros en el caso de solicitudes realizadas por agrupaciones de municipios.

En la pasada edición, cuatro Concellos de la zona recibieron en conjunto casi 31.000 euros en aportaciones. En Ortigueira, la subvención fue de 4.000 euros, para la adquisición de mobiliario y para la realización de actividades de dinamización lectora para diferentes públicos.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen equipamiento y mobiliario, obras de reforma, ampliación o modernización de inmuebles, adquisición de materiales técnicos, inversiones en equipamiento escénico o audiovisual, iluminación y sonido, seguridad, nuevas tecnologías o puesta en funcionamiento de locales para usos culturales. Las bibliotecas, agencias de lectura o archivos también se pueden ver beneficiadas de las ayudas, que incluyen, además, partidas para mejorar la accesibilidad y suprimir barreras arquitectónicas.

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