Xestur pone a disposición de los compradores 41 parcelas en el polígono de A Rega

La venta de propiedades que se ofertan en el parque ortigueirés está impulsada por la Xunta Daniel Alexandre

A partir de la jornada de este lunes se encuentra abierto el plazo de presentación de ofertas para la adquisición de 41 parcelas de suelo empresarial situadas en el Polígono Industrial de A Rega, en el municipio de Ortigueira.

Como se explica desde el propio Concello se trata de terrenos de titularidad autonómica pertenecientes a la Oferta Pública Permanente de Xestión do Solo de Galicia (Xestur, S.A.).

Finalidad

Esta iniciativa está impulsada por la Xunta de Galicia y tiene como objetivo principal regular la venta de parcelas permitiendo formas flexibles de pago.

De este modo, se busca facilitar el asentamiento de nuevas empresas, posibilitar la ampliación de las ya existentes y convertir la zona en un polo de atracción de nuevas industrias, favoreciendo la generación de empleo.

El modelo de adjudicación de esta oferta pública permanente establece un marco mucho más favorable para autónomos y tejido empresarial. Así, entre las condiciones para la adquisición destacan la regulación de la venta admitiendo formas de pago flexible u ofertas a la baja; la aplicación de precios bonificados como mínimos para las parcelas con pago flexible; o la admisión de ofertas a la baja para determinados terrenos.

Así las cosas, cualquier persona física o jurídica puede presentar su solicitud de compra y, además, podrán realizarse ofertas tanto de forma individual como conjunta, siempre que estas últimas sean sobre parcelas colindantes.

El procedimiento establece que, una vez recibida una propuesta, Xestur la publicará en su web. A partir de ese momento, se abrirá un plazo de 15 días durante el cual podrán presentarse propuestas distintas sobre esa misma propiedad. Las parcelas que no se adjudiquen se mantendrán en oferta permanente hasta que sean compradas.

Presentación de ofertas

Las proposiciones podrán presentarse por diferentes vías, ya sea a través del Registro General de la Xunta, en el Edificio Administrativo de San Caetano (Santiago de Compostela) o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dirigido a Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A., Complexo Administrativo San Lázaro s/n, 15703, Santiago de Compostela.

En caso de presentar las ofertas en lugares diferentes al registro de la Xunta, es obligatorio remitir el mismo día de la presentación un correo electrónico a xestur@xesturgalicia.com. En este se debe indicar la presentación de la oferta y el sitio donde se realizó.

Para consultar el pliego de condiciones y las bases completas de la propuesta, las personas interesadas pueden acceder a la página oficial www.xesturgalicia.com.