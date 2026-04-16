Ortigueira

O Eroski de Ortigueira duplica a súa superficie e incrementa as plazas de aparcamento

O alcalde, Valentín Calvín, acudiu esta mañá á inauguración do establecemento

Redacción
16/04/2026 21:43
A inauguración do establecemento tivo lugar este xoves
A inauguración do establecemento tivo lugar este xoves
Co seu traslado á parcela 21 do polígono industrial da Rega, o Eroski City de Ortigueira conta co dobre de superficie comercial que o anterior, ademais de aumentar ata as 66 o número de prazas de aparcamento.

A nova franquicia abriu hoxe as súas portas coa presenza do alcalde ortigueirés, Valentín Calvín; do director de Hipermercados, Supermercados e Gasolineiras en Vegalsa-Eroski, Florentino Vázquez; e dos socios franquiciados do establecemento, Antonio López, Mari Gonsálvez e Tatiana López. Vázquez recoñeceu que coa nova localización os clientes do centro “van desfrutar dunha tenda máis ampla, cunha grande oferta de produtos frescos da zona e con todas as facilidades para facer unha compra cómoda, como o aparcamento e o servizo a domicilio”.

De feito, o surtido do establecemento aumenta tamén, ata chegar ás 7.000 referencias tanto de marcas líderes como propia e de produtos de proximidade. Por outra banda, ademais das seccións de panadaría, froitería, carnizaría e chacinaría de venda asistida, haberá tamén a posibilidade de mercar peixe envasado.

O horario de apertura do establecemento, no que traballa un plantel de dezaseis persoas, é de luns a sábado ininterrompidamente de 9.00 a 21.00 horas.

