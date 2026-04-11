Nuevo varapalo para el sector marisquero: el Intecmar declara zona C la ría de Ortigueira

Vistas de la ría de Ortigueira Daniel Alexandre

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) publicó este viernes 10 de abril la resolución por la que se modifica la clasificación de diferentes zonas de producción de moluscos bivalvos, con malas noticias para el sector marisquero de Ortegal.

Tal y como se recoge en el documento, la zona de la ría de Ortigueira –salvo el estuario del río Baleo– denominada GAL-02/03-1, pasará a ser considerada tipo C estable desde la jornada de hoy. El motivo, expone el organismo dependiente de la Consellería do Mar, está en los resultados de los controles efectuados “nas distintas zonas de produción”, en los que se detectaron niveles de E. coli “diferentes” a los que determinaban su anterior clasificación –B estable–.

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Esto conllevará que el producto que se extraiga de esta área –delimitada por la línea imaginaria que une punta Estaca de Bares con Cabo Ortegal– tenga que enviarse, en primer lugar, a las bateas de reinstalación ubicadas en ría de Ferrol para rebajar su carga microbiológica y, posteriormente, culminar su proceso de limpieza en una depuradora.

Cabe recordar que, según la normativa en vigor, solamente el marisco que proceda de una zona A puede ponerse a la venta directamente en la lonja.