Ortigueira y Vélez Rubio sellan en la localidad almeriense su hermandad

Representantes de ambas localidades hermanadas en el municipio almeriense Cedida

El Concello de Ortigueira y el de Vélez Rubio –Almería– sellaron el pasado jueves 2 de abril, en plena Semana Santa, su hermanamiento.

El acto de firma oficial tuvo lugar en la localidad andaluza, en el salón de plenos del Ayuntamiento almeriense, con la presencia del alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, así como el cronista oficial, Carlos Breixo. Ambos se desplazaron a Vélez Rubio, capital de la comarca de los Vélez, para asistir al acto de hermandad entre las localidades.

Previamente a esta unión entre pueblos la iniciativa había sido propuesta en pleno por el alcalde de Vélez Rubio, Miguel Martínez-Carlón Manchón.

En el acuerdo plenario se manifiesta la intención de establecer lazos de relación y amistad permanente, a través del hermanamiento entre ambos municipios e impulsar la colaboración recíproca, en orden a un mejor conocimiento, entendimiento e intercambio de experiencias, desde la libertad y el respeto a los derechos de ambos pueblos.

Los dos regidores de los municipios hermanos Cedida

La propuesta de la Alcaldía fue aprobada institucionalmente por los miembros del pleno facultando al regidor para la realización de cuantos trámites fuesen necesarios para el desarrollo del presente acuerdo. Santa Marta de Ortigueira es la cuna del linaje de los Fajardo, Marqueses de Los Vélez, como se acredita entre otros textos históricos en un poema de Lope de Vega que reseña el escudo heráldico que comparten ambos pueblos y que, en la actualidad, se mantienen con emblemas prácticamente idénticos, que evidencian una conexión que viene de lejos.

En el acto, el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, dejó constancia de su visita, firmando en el libro de honor del municipio almeriense.