Indultan al cerdo Antón de Espasante, que se libra de la puja y descansará en una granja escuela

Imagen de Antón en Espasante San Antón Porto de Espasante

El futuro del cerdo Antón, de la parroquia de Espasante, en Ortigueira, es bastante más halagüeño de lo que parecía hace tan solo unos días.

Dando cumplimiento a la tradición, el gorrino, que se cría a lo largo del año en la zona, es finalmente subastado, y estaba previsto quemismeste mismo sábado, a las 13.00 horas, fuese ese su final.

La comisión organizadora tenía la idea de cambiar ese epílogo por el del indulto y así se lo había planteado desde el principio. Después de casi un año cuidando de ‘Antonciño’ e intentado buscar una nueva casa para que pudiese ser visitado por todos, se toparon con demasiadas trabas para poder llevar a cabo su idea, por lo que optaron por la puja, como última medida.

Sin embargo, en un giro de los acontecimientos, y, como indica la comisión de San Antón Porto de Espasante en sus redes sociales, gracias al programa de la TVG ‘Hora galega’, finalmente el cerdo Antón ha podido tener otro destino, señalando que el problema que tenían era poder transportar al animal.

Escultura dedicada al animal Archivo

La nueva casa del ortegano Antón queda un poco lejos, ya que se marcha para la provincia de Pontevedra. Será la Granxa Escola Kiriko la que se haga cargo del Antón de 2026, donde podrá ser visitado por quien quiera acudir a este centro de Fornelo de Montes, donde se realizan actividades, campamentos y visitas para toda la familia.

La historia de Antón como emblema de Espasante se remonta siglos atrás, cuando, con la intención de recaudar fondos para construir una capilla, se decidió organizar la rifa de un cerdo. La idea funcionó tan bien que el año siguiente se repitió el sorteo y así continuó.

Antón tienen su propia escultura en el puerto de Espasante y una estrella en el particular paseo de la fama de la localidad ortegana.