Pontedeume y Ortigueira, dos guardianas de la Semana Santa más gallega en toda Ferrolterra

Bendición del fuego en la vigilia pascual de Ortigueira Cofradía de la Virgen de los Dolores y el Nazareno

Su condición de Interés Turístico Internacional otorga a la Semana Santa de Ferrol un atractivo que suele eclipsar al resto de la comarca, pero lo cierto es que las procesiones de la ciudad naval han bebido de tradiciones de otros lugares de España a lo largo de los siglos, desdibujando en la actualidad a los antiguos cortejos propios de Galicia que sí resisten en municipios como Ares, Mugardos, Ortigueira y Pontedeume.

Los dos últimos han presentado una completa programación que comenzaba, en el caso del municipio ortigueirés este mismo Viernes de Dolores, con la procesión de la Virgen al finalizar la eucaristía en Céltigos, a las cinco de la tarde. Después, en la parroquia de Santa Marta se celebró una misa por los cofrades difuntos y, posteriormente, la imagen mariana procesionó al cementerio con el acompañamiento musical de la AM Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol.

Hoy, Sábado de Pasión, a las 19.30 horas está programado un concierto de marchas procesionales con gaita y será mañana, Domingo de Ramos, cuando a las 12.00 horas salga el cortejo de ‘La Borriquita’, a quien acompañará la banda Acotaga, llegada de la ciudad naval. El Lunes Santo tendrá lugar el pregón de la Pasión ortigueirense. Hay misa a las 18.00 y media hora después comenzará la arenga, a cargo de María Victoria González, directora de Cáritas de Galicia. El broche musical correrá a cargo de Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol.

El siguiente día grande será el Jueves Santo con dos citas: la “Cena del Señor” a las 19.00 y “Oración en el Huerto de los Olivos” a las 21.00. Ya el Viernes Santo, a las 12.00 tendrá lugar el “Acto del Descendimiento”, a las 18.00 se celebrarán los oficios y a las 22.00 la procesión de ‘Os Caladiños’, con la Banda de Tambores Os Martiños. El Sábado Santo habrá “Oración de Emaús” a las 12.00 en la capilla de la Magdalena y vigilia pascual a las 20.00. Para finalizar, el Domingo de Resurrección culminará con el ‘Encuentro’, que sale de la iglesia parroquial acompañado de la OJE, y con misa al regreso.

Pontedeume

La villa eumesa celebra este sábado su pregón, a cargo de Ofelia Regueira Fernández, a las 19.30 en la iglesia parroquial de Santiago, con música de Charamela. Mañana, Domingo de Ramos, habrá bendición en el atrio de Las Virtudes y procesión a continuación, finalizando con misa.

El Jueves Santo, a las 18.00, está programada la eucaristía de la “Cena del Señor”, con adoración al Santísimo hasta que salga el cortejo del ‘Cristo de los Marineros’, que acabará en el muelle con una ofrenda floral y el canto de la ‘Salve’. Horas después, ya en la madrugada del Viernes Santo, comenzará a sonar por las calles de Pontedeume ‘El Paso’, la antigua sinfonía fúnebre de origen misterioso que se interpreta por parte de los músicos que quieran unirse hasta poco antes de las 8.00, cuando se celebra el ‘Encuentro’.

A las 10.00 habrá viacrucis desde la playa de Cabanas hasta San Martiño, a las 18.00 ‘Desenclavo’ y ‘Santo Entierro’, y finalmente, a las 22.30, un rezo antes de la procesión de ‘La Soledad Nuestra Madre María’. Ya el Sábado Santo, la vigilia pascual está fijada para las 20.00 horas y el Domingo de Resurrección se celebrará misa y desfile desde las 12.00, con la Coral Eumesa. Además, todos los acompañamientos musicales en los cortejos son de Charamela.