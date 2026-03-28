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Ortigueira

La Xunta licita el lunes las obras para el nuevo itinerario peatonal en Ortigueira

La actuación supondrá una inversión de 440.000 euros y mejorará la seguridad vial

Redacción
28/03/2026 17:34
María Martínez Allegue, este sábado, en Ortigueira
María Martínez Allegue, este sábado, en Ortigueira
Xunta
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La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció este sábado en Ortigueira que la Xunta licitará mañana las obras de construcción de la nueva senda peatonal en la AC-862 a su paso por el municipio, que supondrán una inversión de 440.000 euros.

Este itinerario permitirá mejorar la movilidad y la seguridad vial entre el núcleo urbano y el aparcamiento que el Concello habilita cada año para los asistentes al Festival Internacional do Mundo Celta.

“Estas sendas son fundamentais para garantir que as persoas poidan desprazarse de xeito seguro polas estradas”, aseveró la titular del departamento autonómico, que estuvo acompañada en su visita a Ortigueira por el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles.

La senda peatonal por el concello de Ortigueira se licitará y ejecutará en 2026 tras recibir el visto bueno

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En concreto, la nueva senda tendrá una longitud de medio kilómetro y se habilitará en el margen izquierdo del citado vial, entre los puntos 52+290 y 52+809. Dispondrá de un ancho genérico de dos metros y los trabajos implicarán, asimismo, actuaciones complementarias de drenaje y de instalación de señalización horizontal y vertical. El plazo de ejecución, una vez adjudicada la actuación, será de seis meses.

Las empresas interesadas en acometer estas obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de mayo.

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