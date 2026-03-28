El Sendero de Devesos: una ruta que combina espacios de gran valor ambiental y patrimonial

Responsables autonómicos y municipales en la ruta Xunta

Los vecinos y vecinas, así como los visitantes de Ortigueira, pueden ya disfrutar con garantías del Sendero de Devesos, un itinerario homologado por la Federación Galega de Montañismo en 2025, que combina espacios de gran valor ambiental con elementos de interés patrimonial e histórico a lo largo de sus 7,4 kilómetros.

El director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, inauguró este sábado el recorrido en compañía de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y del alcalde, Valentín Calvín. Precisamente, la Xunta invirtió cerca de 30.000 euros que permitieron realizar en el sendero trabajos de limpieza y adecuación del trazado, de instalación de paneles interpretativos, de señalización, así como de mejora de la accesibilidad, “respetando a contorna natural”, expone el gobierno gallego.

Merelles puso de ejemplo este recorrido ortigueirés como “a aposta da Comunidade polo turismo de natureza como ferramenta para a conservación do patrimonio, a desestacionalización da demanda e o impulso económico do medio rural”.

Responsables autonómicos y municipales en la ruta Xunta

A este respecto, el responsable apuntó el incremento del 11,6% de visitantes en la zona en los primeros meses de 2026, con más de 15.000 viajeros –de ellos, el 13,5% de procedencia estatal–. “O sendeirismo e o turismo de natureza permiten diversificar a oferta turística de Galicia e atraer visitantes ao longo de todo o ano, favorecendo un fluxo máis equilibrado e continuo”, añadió Merelles.

La Xunta y el Concello firmaron el año pasado un convenio para la adecuación y mantenimiendo de este recorrido, que incluye puntos como la iglesia de San Sebastián de Devesos, el santuario de Santa María de Portas o la Serra da Panda.

El director de Turismo de Galicia recordó, asimismo, que además de la senda ortigueiresa, la Comunidad cuenta con 153 rutas homologadas, que suman cerca de 2.000 kilómetros.