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Ortigueira

La senda peatonal desde la villa al parking del Festival de Ortigueira se ejecutará en el último trimestre del año

El Consello de la Xunta acordó la licitación de la obra, por más de 400.000 euros en un tramo de 500 metros

Redacción
23/03/2026 21:54
La senda conectará la zona de aparcamiento del festival con la villa
Archivo
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El Consello de la Xunta acordó en su sesión de ests lunes la licitación de las obras para construir una senda peatonal en la carretera autonómica AC-862, a su paso por el concello de Ortigueira. 

El inicio de la tramitación para la contratación de esta actuación de mejora de la movilidad y seguridad vial, cuyas obras serán licitadas por un importe de 401.804 euros, permitirá ejecutar un nuevo itinerario, de unos 500 metros de longitud, en la margen izquierda de esta vía autonómica, situada entre los puntos kilométricos 52+290 y 52+809.

Esta nueva intervención del gobierno gallego en la AC-862 a su paso por este municipio se licitará en las próximas semanas con el objetivo de poder iniciar su ejecución ya en el último trimestre de este año. El plazo de finalización de las obras es de 6 meses.

La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas convocó el pasado miércoles, 18 de marzo, el levantamiento de actas previas de las expropiaciones (en su momento se anunció que sería precisa la expropiación de un total de nueve fincas), y ya tiene convocada la formalización de las actas de ocupación para el próximo 20 de mayo, una vez que se ha producido el abono de los depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación.

La senda peatonal por el concello de Ortigueira se licitará y ejecutará en 2026 tras recibir el visto bueno

Más información

El objeto de la actuación es la creación de una senda peatonal en la margen izquierda de esta carretera AC-862, con la finalidad de mejorar la movilidad sostenible con un tránsito peatonal seguro entre el núcleo urbano y el aparcamiento que el Concello de Ortigueira pone a disposición de los asistentes al Festival Internacional del Mundo Celta.

La senda se proyecta en hormigón, con un ancho de 2,02 metros de manera general, aunque será preciso un estrechamiento en una zona concreta, debido a la presencia de una vivienda que limita el espacio disponible.

Se realizarán también todas las actuaciones complementarias necesarias de drenaje, señalización horizontal y vertical... Asimismo, en la actuación propuesta se incluye la definición de todos los accesos existentes con soluciones particulares estudiadas para cada caso concreto, así como la red de caminos existente en el entorno.

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