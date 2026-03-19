La Universidad Sénior también se imparte gratis en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira
Todavía se pueden apuntar, hasta este miércoles, las personas mayores de 50 años interesadas en este programa de la UDC
La sexta edición del programa de formación universitaria para personas mayores de 50 años de la Universidade da Coruña se impartirá en Ortigueira durante los meses de abril y mayo, concretamente en el Teatro da Beneficencia dos días a la semana, en horario de tarde (de 17.00 a 19.00 horas). El plazo de inscripción para participar en esta iniciativa gratuita, por la que el Concello colabora con la UDC y cuenta con el apoyo de la Xunta, está abierto hasta el miércoles 25, presencialmente en Cultura o en la este enlace a la web.
El programa de este curso se estructura en tres grupos temáticos, que van desde las humanidades hasta las ciencias, y que se irán abordando a lo largo de las clases impartidas por profesorado especializado de la UDC.
El primer módulo se enmarca en las Humanidades y Ciencias Sociales, incluyendo ponencias sobre la actualidad de China, un análisis sobre el arte de vanguardia y otra en la que se darán a conocer los mitos alrededor de la justicia penal. Esta primera parte se desarrollará los días 6, 7 y 13 de abril, y vendrá de la mano de los profesores Iván Nieto Cerdeiriña, Fernando Agrasar Quiroga, Eva Mª Souto García y J. Antonio Ramos Vázquez.