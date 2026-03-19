La Universidad Sénior también se imparte gratis en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira

El año pasado, en la clausura del curso en A Coruña Cedida

La sexta edición del programa de formación universitaria para personas mayores de 50 años de la Universidade da Coruña se impartirá en Ortigueira durante los meses de abril y mayo, concretamente en el Teatro da Beneficencia dos días a la semana, en horario de tarde (de 17.00 a 19.00 horas). El plazo de inscripción para participar en esta iniciativa gratuita, por la que el Concello colabora con la UDC y cuenta con el apoyo de la Xunta, está abierto hasta el miércoles 25, presencialmente en Cultura o en la este enlace a la web.

El programa de este curso se estructura en tres grupos temáticos, que van desde las humanidades hasta las ciencias, y que se irán abordando a lo largo de las clases impartidas por profesorado especializado de la UDC.

El primer módulo se enmarca en las Humanidades y Ciencias Sociales, incluyendo ponencias sobre la actualidad de China, un análisis sobre el arte de vanguardia y otra en la que se darán a conocer los mitos alrededor de la justicia penal. Esta primera parte se desarrollará los días 6, 7 y 13 de abril, y vendrá de la mano de los profesores Iván Nieto Cerdeiriña, Fernando Agrasar Quiroga, Eva Mª Souto García y J. Antonio Ramos Vázquez.