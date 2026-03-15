El Concello de Ortigueira inicia este lunes la negociación de una nueva RPT

Casa consistorial de Ortigueira Jorge Meis

El ejecutivo de Ortigueira iniciará este lunes una negociación para elaborar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). El Concello expone que, de salir adelante, supondrá un incremento salarial de más de 500.000 euros anuales para el conjunto de la plantilla.

“El profesional tiene que estar bien pagado y remunerado”, expuso el alcalde, Valentín Calvín, haciendo hincapié en el hecho de que “un servicio público de calidad requiere de una "plantilla motivada y justamente retribuida” .

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El Consistorio busca con este acuerdo “modernizar su estructura interna y corregir desequilibrios”.