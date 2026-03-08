La Xunta destina 500.000 euros a la financiación del SAF en Ortigueira

Fabiola García en la firma del acuerdo con el Concello de Ortigueira Cedida

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se reunió ayer con el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, para evaluar el impacto que tendrá el acuerdo alcanzado entre la Xunta y la Fegamp para la mejora de la aportación al Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF).

En este sentido, la conselleira explicó que “se trata dun acordo histórico que suporá un incremento do 50% da achega do Goberno galego” a este servicio que es de competencia municipal. En concreto, explicó que en el caso del Concello de Ortigueira, esta modificación a lo largo de estos tres años será de cerca de 500.000 euros, con el que la aportación de la Xunta al SAF asciende hasta 2028 a 1,6 millones.

De este modo, Fabiola García señaló que “coas cifras na man vemos o beneficioso que será este acordo para os concellos galegos” y apuntó que demuestra el compromiso de la Xunta de Galicia con las administraciones locales y, sobre todo, con todos los dependientes gallegos.

Así las cosas, insistió en que “é unha mágoa, que mentres a Xunta avanza en dereitos sociais, o Goberno central siga sen cumprir a Lei” y sin aportar el 50% de la financiación; por lo que, recordó, la deuda con Galicia asciende a 2.900 millones de euros.

Además de este déficit en la financiación de la dependencia, la conselleira denunció que el gobierno central quiera paralizar el Plan de choque puesto en marcha hace un año por la Xunta y que tan buenos resultados está dando, con más de 86.000 expedientes de dependencia y de discapacidad resueltos de manera favorable, el doble que en el 2024.

Fabiola García señaló que la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la paralización de este plan “é un duro golpe para o gobierno central”, que con su actuación provocó que cerca de 3.000 dependientes vieran paralizada la homologación automática de su dependencia y que también supuso demoras en el resto de procesos de valoración, aseguran desde la Consellería.

Encuentro con mujeres

La conselleira de Política Social e Igualdad participó también en Ortigueira en el XV Encontro de Mulleres que organizó el Concello con el objetivo de homenajear a todas sus vecinas pioneras. Durante su intervención, ensalzó el papel que desarrollan las mujeres del rural en la construcción de una Galicia “máis comprometida coa igualdade e o avance social”.

García agradeció a todas las pioneras de Ortigueira su labor incansable y, muchas veces sin reconocimiento, a lo largo de los años, lo que supuso un gran pilar para el avance social.

De este modo, llamó la atención sobre el hecho de que los esfuerzos hechos hasta ahora “deron o seu resultado” de modo que cada vez son más las mujeres que lideran proyectos en el rural y emprenden.