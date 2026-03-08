Mi cuenta

El Mundo Celta de Ortigueira vuelve a sus orígenes con un homenaje en forma de cartel

En el acto de presentación también se dio a conocer parte de los músicos que subirán a los escenarios en esta edición

Redacción
08/03/2026 13:11
Un momento de la presentación
Un momento de la presentación
Cedida
El Teatro de Beneficencia del Concello de Ortigueira acogió este sábado, 7 de marzo, el acto de presentación del cartel que será la imagen del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira en 2026. La obra ganadora del Concurso de Carteles, al que se presentaron más de un centenar de propuestas, es creación de los ponteses Juan Prieto y Joseba Silvent. El cartel, titulado “Romaría”, busca reflejar la atmósfera del festival y rendir homenaje al primer cartel histórico donde “intentamos representar a atmosfera a través das diferentes etapas que viviu o Festival e homenaxear ao primerio cartel empregando as mesmas cores”, explicaron sus creadores, Prieto y Silvent.

El acto se abrió con la intervención del alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, quien destacó la consolidación del festival como uno de los grandes referentes mundiales de la música folk y celta. En su intervención recordó algunos momentos recientes especialmente emotivos, como los vividos en 2025 con el 50º aniversario de la Escola de Gaitas de Ortigueira y el multitudinario Desfile das Nacións Celtas que llenó la Praza de Isabel II.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el homenaje a Bruno Lozano por sus doce años al frente de la presidencia de la Escola de Gaitas. El regidor le entregó el escudo del Concello como reconocimiento a su compromiso y trabajo. Lozano agradeció el gesto destacando que el mérito corresponde al conjunto de la Escola.

Asimismo, durante el acto también se anunciaron algunas de las bandas que participarán en el Festival na Rúa, como Bagad de Vannes, Banda Gaites Saxum, Grupu Etnográficu L’Oriente y Bandina Los Maruetos. Mientras tanto, en el escenario principal de la Alameda se podrá disfrutar de, entre otras muchas propuestas, Solas, Valtos, Lúnasa, Noon, Anxo Lorenzo y el asturiano Rubén Alba. La jornada concluyó con la actuación del grupo pontés Nimbos.

Un momento de la presentación

