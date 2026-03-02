Mi cuenta

Ortigueira

Premio de la ONCE en Ortigueira

Se trata del sorteo diario "Mi Día", que repartió un galardón de 3.000 euros

Redacción Ferrol
02/03/2026 11:13
La ONCE realiza sorteos diarios de este juego
AEIG
Una vez más la comarca ha resultado agraciada con un premio de la ONCE. En esta ocasión se trata del juego "Mi día", que ha dejado en Ortigueira 3.000 euros, en un boleto que ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del pasado viernes, 27 de febrero.

Aniceto Martínez Vale es el vendedor de la ONCE que ha repartido estos 3.000 euros, entre la clientela repartida en su ruta de venta por Ortigueira.

"Mi día" de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Además, cada combinación llevará asignado automáticamente un número de la suerte comprendido entre el 1 y el 11. 

El importe por combinación es de 1 euro. Esta modalidad de juego celebra sorteos a diario.

