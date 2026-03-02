El centro social de Mera de Arriba, en Ortigueira, acogerá a finales de mes un taller sobre la gestión del duelo

Imagen del centro de la villa de Ortigueira Jorge Meis

El Ayuntamiento de Ortigueira informa a los vecinos y vecinas de que el próximo 30 de marzo se llevará a cabo un taller sobre la gestión del duelo.

Correrá a cargo de la enfermera de la Estructura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Lugo, Marichel Costas, y tendrá lugar en las instalaciones del centro social de Mera de Arriba, entre las 16.00 y las 20.00 horas. Quienes deseen participar pueden anotarse en el 981 400 000.