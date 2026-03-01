Ortigueira comprará un nuevo camión de la basura para modernizar el servicio

Lo que se pretende con esta mejorar en agilizar el servicio y realizarlo con mayor seguridad Jorge Meis

El Ayuntamiento de Ortigueira reforzará su flota municipal del servicio de limpieza a través de la licitación para la compra de un nuevo camión recolector compactador de residuos sólidos urbanos. Esta inversión, que asciende a 200.000 euros, permitirá al Concello contar con una maquinaria más moderna y eficiente, diseñada para optimizar la recogida selectiva.

El futuro camión, informan, contará con una masa superior a las 18 toneladas y destacará por su gran capacidad de carga, lo que permitirá agilizar rutas diarias y reducir tiempos de desplazamiento. Además, el pliego técnico contempla la incorporación de sistemas de seguridad avanzados, como cámaras de visión trasera de alta definición y dispositivos de control de presencia, pensados para proteger la integridad de los operarios durante las numerosas maniobras de carga que realizan.

Las empresas interesadas en suministrar este equipo tienen hasta el próximo 5 de marzo para presentar sus ofertas.

El regidor local, Valentín Calvín, avanzó que el nuevo vehículo “supondrá un salto de calidad” en los servicios básicos municipales y añadió que permitirá “dotar a los trabajadores de las mejores herramientas posibles para que el trabajo sea más rápido, eficaz y seguro”