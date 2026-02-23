Ortigueira da a conocer el calendario de la recogida de enseres

Una mujer entra a las dependencias municipales de Ortigueira Jorge Meis

A través de sus redes sociales, el gobierno municipal de Ortigueira dio a conocer el calendario programado para el próximo mes de marzo en materia de recogida de enseres. De esta forma, se han habilitado un total de cuatro jornadas, agrupadas en bloques de dos días, para llevar a cabo esta labor, que se repartirán de manera diferenciada entre las distintas parroquias de la localidad.

En Santa Marta de Ortigueira y Espasante, el depósito de objetos deberá realizarse el miércoles 4 de marzo, para su posterior retirada el jueves día 5. Para el resto de las parroquias, el calendario establece el depósito el domingo 8 y la recogida el lunes 9 de marzo.

Desde el consistorio recuerdan que este servicio gratuito está limitado a 3 o 4 artículos por usuario y que en caso de volúmenes superiores, los residuos deberán trasladarse directamente a las instalaciones del punto limpio. Asimismo, es obligatorio que las personas interesadas llamen previamente al teléfono 981 400 000 para informar sobre los objetos depositados y su ubicación exacta, garantizando así la eficiencia del servicio y el mantenimiento del orden público.