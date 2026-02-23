El Plan Camiña Rural de la Xunta continúa abierto a la participación de los concellos

Un instante de la visita Cedida

La delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, se desplazó durante la pasada jornada hasta Ortigueira para conocer de primera mano los resultados del Plan Camiña Rural, una convocatoria de la que se benefició el municipio, en concreto, con una inversión autonómica de 110.000 euros que ha permitido llevar a cabo la mejora del camino de Caxigueira.

De esta forma, y acompañada por Valentín Calvín, Aneiros recordó que los concellos aún pueden presentarse a esta partida que, en total, asciende a los 19 millones de euros. Cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, estas ayudas sufragan trabajos de ampliación o mejora de aquellos tramos que formen parte de la red viaria a una o varias entidades de población.

Asimismo, la delegada territorial puso en valor el papel de este estilo de contribuciones asegurando que los caminos rurales “vertebran o territorio e son claves na dinamización social e económica do noso agro”, destacando, asimismo, el trabajo realizado por el gobierno autonómico los últimos años asegurando que, “desde 2016 e cando se completen os traballos da última convocatoria de 2025, terase actuado en preto de 6.700 camiños, cunha lonxitude total duns 5.200 quilómetros e un importe de achegas de case 156 millóns de euros en toda Galicia”.

El funcionamiento

Para establecer las cuantías, el reparto de los fondos parte de cantidades fijas que se modulan atendiendo a cuestiones como localización, población, superficie de la localidad o la actividad agraria. De hecho, esta última es la que se prima, ya que “debe ser o eixe principal da actividade económica no rural".

Para finalizar, Aneiros remarcó que la Xunta invirtió durante el pasado ejercicio más de un millón de euros en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.