O Laboratorio de Cántigas Novas xa está a crear para a estrea no Festival de Ortigueira
Ugia Pedreira e Óscar Górriz guían a proposta, durante cinco meses, que amosará o resultado no evento do verán
Aínda quedan 136 días para que comece o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que este ano se celebrará do 8 ao 12 de xullo, pero a súa área formativa xa está a pleno rendemento dende este mesmo sábado 21. Foi a raíz do inicio do Laboratorio de Cántigas Novas na sede da Escola de Gaitas, que colabora nesta iniciativa dirixida polos compositores Ugia Pedreira e Óscar Górriz, cun programa centrado na creación artística a partir da lírica galega de tradición oral. Esta é a segunda edición do formato, que se desenvolverá durante os próximos cinco meses, unha vez máis despedíndose cun concerto estrea no gran evento do verán, que en 2025 ateigou de xente o Teatro da Beneficencia.
“A xente pediu máis, tocáronse sete cancións que se compuxeron, que son moitas”, valora Óscar Górriz, sobre aquela primeira estrea do Ensemble de Cántigas Novas. O Laboratorio 2026 volverá ofrecer no marco do festival outra actuación coas máis frescas creacións, “coa axuda de Pedro Pascual, que este ano repite con máis tempo de participación na harmonización e nos arranxos”, nos que tamén botará unha man, neste caso como novidade, Pablo Hernández, cuatrista puertorriqueño asentado en Galicia.
No transcurso dos 11 sábados que abrangue a proposta, que conta co mesmo número de mestres e poñentes de renome no mundo da cultura galega, desenvolverase un segundo Laboratorio “moito máis orientado á creación”, destaca. Esta foi “unha das cousas que nos pediron” as persoas participantes do ano pasado, unha edición que concluíu cunha “valoración moi boa do traballo” e que tamén tiña unha importante dimensión teórica e etnográfica. Así mesmo, desta volta “o programa é un pouco máis ambicioso”, propoñendo xornadas completas, de xeito que tamén se fai un mellor aproveitamento do tempo, tendo en conta que esta iniciativa atrae a xente de puntos de Galicia distantes.
Xermolo orgánico
Difícilmente podería existir un contexto máis axeitado que unha repichoca para orixinarse a primeira edición do actual Laboratorio de Cántigas Novas. Anteriormente, os dous directores xa tiveran unha primeira experiencia neste eido, “un obradoiro dunha tarde, para xente coñecida” que se celebrou no Fiandón, na Coruña.
Sabedores deste encontro e, ao coincidir nunha foliada en Cervo Ugia Pedreira con integrantes da Escola de Gaitas de Ortigueira, estes trasladáronlle o interese por incluír algo semellante na programación do Festival Internacional do Mundo Celta, para o que continúan movendo fíos durante o ano como alma súa que son.
Así, no 2024 realizouse “un piloto” que ocupou unha mañá enteira e “tivo moi boa aceptación e bo resultado”, en palabras de Górriz. Por este motivo, “as patas do festival”, tal como denominou o codirector á Escola de Gaitas de Ortigueira, decidiron apostar por “unha programación completa: que teña poñentes, que haxa actividades, foliadas, conexión coa comunidade... un pouco de todo”.
Neste novo formato en versión extensa concorreron unha vintena de persoas (unha cifra que este ano se incrementa a 23 das 25 prazas en total que se puxeron a disposición) procedentes de lugares arredor de Ortigueira, de Cedeira, “moita xente de Ferrol”, de Santiago de Compostela e incluso da Mariña Lucense e O Carballiño, lembra. A agrupación formada era “moi diversa, con moitas habilidades distintas”, algúns atraídos “pola parte musical, pola parte lírica, xente que estaba na creación poética, ou noutros estilos, pero que quería aprender algo da música galega”, exemplifica o compositor, cantareiro no proxecto Faróu que escribiu “Bóveda, a memoria no lugar” (2024).
Esta combinación de perfís “permitiu integrar moitos coñecementos, estilos, saberes...”, valora, dando lugar a un traballo colectivo que non so puideron gozar os espectadores da estrea, xa que esta foi gravada e transformada nun disco en directo, amais de terse materializado nun cancioneiro dispoñible para a descarga a través dunha ligazón accesible a través da conta de Instagram @lab_cantigas_novas.
Laboratorio novo
Se o Laboratorio de Cántigas Novas do ano pasado constituíu un “paseo pola inspiración”, segundo Óscar Górriz, que explica este concepto cun encontro etnográfico que se mantivo con mulleres de Ortigueira, neste 2026 adquire “outra perspectiva, que é máis pura creación”.
Na estrutura do programa son fundamentais as mestrías, que foron inauguradas este sábado pola propia Ugia Pedreira, que á parte de música, faceta pola que gañou o Martín Codax 2025 na categoría de canción de autora por “Basal” (o último disco do seu proxecto A Pedreira) é escritora e psicóloga. Pola tarde, a quenda foi do mestre e musicólogo Manolo Rico, que asina cancioneiros como “Hei de cantar un conto” (2016) e ten elaborado material didáctico centrado na transmisión da cultura tradicional.
Tamén intervirá o cantareiro, bailador e creador Mondra, que é profesor de pandeireta e danza e “que nos vai levar de viaxe á creación contemporánea desde a práctica”, sinala Górriz.
Dores Tembrás (“O pouso do fume”, “Cronoloxía da urxencia” ou “Enxerto”), poeta, doutora en Filoloxía pola Universidade da Coruña e cofundadora do proxecto literario Apiario, achegará os seus coñecementos na tradición oral galega e particularmente na poesía contemporánea.
Os nomeados Pablo Hernández, graduado en Jazz e Música Caribeña, que colabora con músicos galegos tanto do eido tradicional como contemporáneo, e Pedro Pascual (coñecido por proxectos como Talabarte ou Marful, por ter colaborado con outros como Leilía, Uxía, Budiño, Jacky Molard, Tony McManus ou Kepa Junquera, e como produtor discográfico de Tanxugueiras ou Davide Salvado) tamén figuran la listaxe de poñentes.
Esta complétase con Sergio de la Ossa, guitarrista clásico e mestre de Educación Musical que traballou no material do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade do Museo do Pobo Galego, e, por suposto, as dinámicas de traballo estarán guiadas en conxunto por Óscar Górriz e Ugia Pedreira, que tamén teñen asignadas as súas correspondentes mestrías.
E como parte da identidade do Laboratorio de Cántigas Novas, non podían faltar as actividades comunitarias, que “para a xente que vén participar no LAB pero que non está tan metida na música tradicional é un achegamento moi forte á música de foliada, con esa comprensión da raíz nosa, que é moi importante”, relata o codirector, explicando que haberá dous destes encontros marcados, “e logo o espacio constante do Caracas”, un bar mítico de Ortigueira, propicio para estas reunións festivas.
Ademais, unha das novidades deste ano son as sesións “Off-LAB”, que o Festival de Ortigueira propón como anexo ao Laboratorio, neste caso con aulas abertas á inscrición do público xeral, por 20 euros, e de balde para as persoas matriculadas no programa principal. A proposta pon a disposición tres horas de aprendizaxe en distintas especialidades, por un lado, da man de Lupe Blanco, que focalizará na regueifa, “unha temática que sempre queremos ter porque facilita moitísimo a composición da música tradicional”, indica Óscar Górriz.
Así mesmo, Ramón Dopico atenderá á percusión miúda, moi útil para quen desexa saber de ritmos sen ter instrumento, e Fransy González poñerá ao servizo das persoas participantes o seu saber no canto e no toque de pandeireta ao estilo das terras bergantiñás.