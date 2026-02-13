La Xunta ensalza el papel de la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami

Un momento de la visita a la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami Xunta

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez, mantuvo un encuentro con socios de la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami en el marco de su viaje a Estado Unidos.

El responsable de la Xunta destacó la labor de esta entidad, fundada en 1972 por gallegos procedentes de Cuba, y puso en valor algunas de sus iniciativas, como la escuela de baile o el coro Aires da Terra.

Rodríguez remarcó la trayectoria de Couzo García, quien antes de vivir en Miami fue fundador de la Sociedade de Naturais de Ortigueira en La Habana. Destacó, asimismo, que la Casa de Santa Marta de Ortigueira promueve la cultura de Galicia a través de la organización de diferentes eventos, siendo punto de encuentro para personas de origen gallego y descendientes de emigrantes.