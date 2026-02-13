Mi cuenta

Ortigueira

La Xunta ensalza el papel de la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami

El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez, mantuvo un encuentro con socios de la entidad

Redacción
13/02/2026 19:46
Un momento de la visita a la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami
Un momento de la visita a la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami
Xunta
El secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez, mantuvo un encuentro con socios de la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami en el marco de su viaje a Estado Unidos.

El responsable de la Xunta destacó la labor de esta entidad, fundada en 1972 por gallegos procedentes de Cuba, y puso en valor algunas de sus iniciativas, como la escuela de baile o el coro Aires da Terra.

Rodríguez remarcó la trayectoria de Couzo García, quien antes de vivir en Miami fue fundador de la Sociedade de Naturais de Ortigueira en La Habana. Destacó, asimismo, que la Casa de Santa Marta de Ortigueira promueve la cultura de Galicia a través de la organización de diferentes eventos, siendo punto de encuentro para personas de origen gallego y descendientes de emigrantes.

Un momento de la visita a la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami
Un momento de la visita a la Casa de Santa Marta de Ortigueira en Miami
Xunta
