El cartel del Festival de Ortigueira 2026 llevará la firma de dos artistas de As Pontes

Juan Prieto y Joseba Silvent son los autores de "Romaría", que lideran un podio al que también suben Alexandre Sequeiros y Anxo Varela

Redacción
10/02/2026 16:36
El concurso de carteles para el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira 2026 ya tiene a sus ganadores, que fueron seleccionados entre un total de 101 candidaturas restantes de la primera criba. “Romaría” es el título de la obra que obtuvo el primer premio, elaborada por los vecinos de As Pontes Juan Prieto y Joseba Silvent.

“Foliada”, de Alexandre Sequeiros, quedó en segunda posición, adelantándose al tercer puesto de “O son da xente”, el cartel presentado por Anxo Varela. Como es habitual, estas se lucirán junto a las otras 98 propuestas participantes en la sala de exposiciones del Concello ortigueirés, donde se podrá visitar hasta el 7 de marzo.

El jurado estuvo compuesto por el alcalde, Valentín Calvín; la maestra de Primaria y vicepresidenta de la Escola de Gaitas del municipio, Estefanía Pérez; la historiadora del arte y profesora en el IES de Ortigueira, Patricia Pérez; la vecina de Espasante autora del cartel del año pasado, Mónica Fustes, y el responsable de comunicación del festival, Elisardo de la Cruz.

Este equipo seleccionó 10 obras, después de una “complicada” deliberación, para una votación final en la que se valoraría la calidad gráfica y plástica, el impacto, la eficacia publicitaria y de imagen, y la versatilidad y la creatividad para crear materiales promocionales.

La imagen ganadora, que se lleva un premio de 4.000 euros, se dará a conocer el sábado 7 de marzo en el Teatro da Beneficencia, así como los otros dos ocupantes del podio, que se llevarán 1.000 y 700 euros por el segundo y tercer puesto, respectivamente. Las obras descartadas podrán recogerse presencialmente o reclamarse por correo.

