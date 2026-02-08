Mi cuenta

Ortigueira

Un robo de cable suspende la circulación del tren entre Xuvia y Ortigueira

Incidentes de este tipo se han sucedido estos días en otros tramos

Redacción
08/02/2026 18:49
Imagen de archivo del apeadero de Xuvia
Imagen de archivo del apeadero de Xuvia
Jorge Meis
Un robo de cable en las instalaciones de ancho métrico de la línea de ferrocarril que une Ferrol y Ribadeo ha llevado consigo el corte del tránsito en tren desde la mañana de este domingo en el tramo que va de Xuvia, en Narón, a Ortigueira.

Fue la propia administradora de infraestructuras ADIF la que informó a través de sus redes sociales del incidente. Los viajeros pueden hacer uso, mientras no se solucione el problema, del plan de transporte alternativo por carretera que pone a disposición Renfe cuando ocurre algún tipo de incidente en el servicio de ferrocarril.

Por otra parte, desde hoy y hasta el miércoles habrá huelga de ferrocarril a nivel nacional, que afecta a la línea entre Ferrol y A Coruña con una frecuencia diaria, con salida a las 12.40 de la ciudad herculina y a las 14.15 de la naval. Los servicios entre Ferrol y Ribadeo se ven afectados y habrá igualmente servicios mínimos, de retomarse estos tras el robo de ayer.

