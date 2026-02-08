Un robo de cable suspende la circulación del tren entre Xuvia y Ortigueira

Imagen de archivo del apeadero de Xuvia Jorge Meis

Un robo de cable en las instalaciones de ancho métrico de la línea de ferrocarril que une Ferrol y Ribadeo ha llevado consigo el corte del tránsito en tren desde la mañana de este domingo en el tramo que va de Xuvia, en Narón, a Ortigueira.

Fue la propia administradora de infraestructuras ADIF la que informó a través de sus redes sociales del incidente. Los viajeros pueden hacer uso, mientras no se solucione el problema, del plan de transporte alternativo por carretera que pone a disposición Renfe cuando ocurre algún tipo de incidente en el servicio de ferrocarril.

Por otra parte, desde hoy y hasta el miércoles habrá huelga de ferrocarril a nivel nacional, que afecta a la línea entre Ferrol y A Coruña con una frecuencia diaria, con salida a las 12.40 de la ciudad herculina y a las 14.15 de la naval. Los servicios entre Ferrol y Ribadeo se ven afectados y habrá igualmente servicios mínimos, de retomarse estos tras el robo de ayer.