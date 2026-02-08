La Bonoloto deja un premio de 24.880 euros en Ortigueira

Administración de la avenida Escola de Gaitas de Ortigueira Cedida

El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo dejó un premio de 24.880 euros en la comarca de Ortegal.

El boleto fue sellado en la administración número 2 de la avenida Escola de Gaitas, 42 del municipio de Ortigueira.

Se trata de un premio de segunda categoría, cinco números más el complementario, que en esta ocasión tuvo cinco acertantes. No hubo ninguno de primera categoría (seis aciertos).

La combinación ganadora en el sorteo de este domingo fue la compuesta por los números 7, 15, 19, 20, 23 y 43. El complementario ha ido a parar al número 27, mientras que el reintegro ha sido el 4.

