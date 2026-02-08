Mi cuenta

Ortigueira

La Bonoloto deja un premio de 24.880 euros en Ortigueira

El boleto se selló en la administración número 2 de la avenida Escola de Gaitas

Redacción
08/02/2026 22:24
Administración de la avenida Escola de Gaitas de Ortigueira
Administración de la avenida Escola de Gaitas de Ortigueira
Cedida
El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo dejó un premio de 24.880 euros en la comarca de Ortegal.

El boleto fue sellado en la administración número 2 de la avenida Escola de Gaitas, 42 del municipio de Ortigueira.

Se trata de un premio de segunda categoría, cinco números más el complementario, que en esta ocasión tuvo cinco acertantes. No hubo ninguno de primera categoría (seis aciertos).

La combinación ganadora en el sorteo de este domingo fue la compuesta por los números 7, 15, 19, 20, 23 y 43. El complementario ha ido a parar al número 27, mientras que el reintegro ha sido el 4.

