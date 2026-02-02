Mi cuenta

Vuelve a Ortigueira el Laboratorio de Cántigas Novas con Uxía Pedreira y Óscar Górriz

La inscripción está abierta hasta el día 16 de febrero

Redacción
02/02/2026 22:01
El laboratorio se enmarca en la programación del Festival de Ortigueira
Hasta el próximo 16 de febrero se encuentra abierto el plazo para participar en el Laboratorio de Cántigas Novas –LAB– que vuelve este mes a Ortigueira, en el marco de las actividades formativas del Festival del Mundo Celta y coordinado por la Escola de Gaitas del municipio.

El LAB oferta en esta ocasión un total de 25 plazas para personas a partir de 16 años interesadas en la composición, la música o la escritura, sin necesidad de formación académica previa pero con interés en la música y poética gallega.

Las personas interesadas pueden contactar a través del correo electrónico lab@festivaldeortigueira.com, enviando nombre completo y número de teléfono.

El laboratorio musical se desarrollará bajo la dirección artística y ejecutiva de los compositores Uxía Pedreira y Óscar Górriz y propone un recorrido de cinco meses, de febrero a julio, que culminará con el estreno oficial de las piezas creadas, dentro de la programación del Festival de Ortigueira 2026.

Se impartirán contenidos muy orientados a la creación lírica y musical desde diferentes perspectivas. Mondra trabajará en la renovación de la lírica tradicional desde una perspectiva contemporánea; Manolo Rico ahondará en el corpus literario y musical de los cancioneros gallegos; Dores Tembrás acercará técnicas de la poesía contemporánea del verso libre; Sergio de Lana Ossa impartirá un taller sobre melodía tradicional y Pedro Pascual y Pablo Hernández Mejías impartirán conocimientos armónicos y asumirán la dirección musical

