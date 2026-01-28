Mi cuenta

La Xunta destina cinco millones a mejorar infraestructuras y combatir la despoblación rural

Busca elevar la calidad de vida en los municipios pequeños y fomentar el asentamiento

Redacción
28/01/2026 11:27
Encuentro entre Aneiros y Calvín este martes en Ortigueira
Encuentro entre Aneiros y Calvín este martes en Ortigueira
Cedida
Con el objetivo de frenar el declive demográfico y reactivar la economía en las zonas no urbanas, la Xunta de Galicia mantiene abierto el plazo de solicitud de las subvenciones dirigidas a Concellos para mejorar los servicios básicos en áreas rurales. 

Esta línea de aportaciones de la Consellería do Medio Rural, dotada con cinco millones de euros, busca elevar la calidad de vida en los municipios pequeños y fomentar el asentamiento de nuevos residentes en ellos. Así lo recordó la delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, durante un encuentro con el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín. 

Así las cosas, los fondos ya están a disposición de los Ayuntamientos de Ferrol, Eume y Ortegal para que lleven a cabo sus proyectos –quedan excluidas las parroquias de Ferrol y Narón por estar clasificadas como zonas densamente pobladas–. 

Entre las actuaciones susceptibles de ser sufragadas están, entre otras, la mejora de las redes de alumbrado, la ejecución de construcción o la rehabilitación de espacios públicos, dependencias municipales e instalaciones deportivas. Aneiros puso el foco en que “con carácter xeral, a axuda financiará o 100% dos gastos ata o importe máximo de 100.000 euros”. 

