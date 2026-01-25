El Concello de Ortigueira mantiene abierto el proceso de contratación de un peón de limpieza

Casa consistorial de Ortigueira AEIG

El Concello de Ortigueira abrió el 23 de enero el plazo de solicitud para la participación en el proceso selectivo de contratación laboral fijo de un peón con especialidad de recogida de basura.

El trámite puede realizarse mediante la sede electrónica municipal en los próximos 17 días hábiles. Las personas interesadas en inscribirse deberán adjuntar en su solicitud el DNI, un dictamen técnico facultativo y el título que acredite la posesión de un Celga 3 o superior.